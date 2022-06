Plan du métro, découvrir le métro de Lyon

Temps de lecture : 6 minutes

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes principales et de deux lignes de tramway. Il s’agit d’un moyen de transport en commun très pratique pour se déplacer dans la ville. Le plan du métro de Lyon est disponible sur le site internet de la ville.

Découvrez les lignes du métro de Lyon

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes et desservant la commune de Lyon et ses communes limitrophes. La ligne A du métro de Lyon est la plus ancienne ligne, mise en service en 1978. Elle dessert les quartiers nord de Lyon, de la Part-Dieu à Villeurbanne. La ligne B du métro de Lyon a été mise en service en 1991. Elle dessert les quartiers sud de Lyon, de la Part-Dieu à Vénissieux. La ligne C du métro de Lyon a été mise en service en 1992. Elle dessert les communes de Oullins et de Vaulx-en-Velin. La ligne D du métro de Lyon a été mise en service en 2002. Elle dessert les communes de Vénissieux, de Lyon 8e et de Lyon 9e.

Plan du métro de Lyon

Le réseau de métro de Lyon compte 4 lignes principales et un service de navette. La ligne A du métro de Lyon est la plus ancienne et la plus longue, elle relie les arrêts Perrache et Vaulx-en-Velin La Soie. La ligne B du métro de Lyon est la seconde ligne du réseau, elle est plus courte que la ligne A et relie les arrêts Charpennes et Saint-Paul. La ligne C du métro de Lyon est la troisième ligne, elle relie les arrêts Hôtel de Ville et Cuire. La ligne D du métro de Lyon est la dernière ligne en date, elle relie Gare de Vaise et Grange-Blanche. Enfin, le service de navette du métro de Lyon assure la desserte entre les gares de Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache.

Itinéraires du métro de Lyon

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes et desservant 38 stations.

La ligne A du métro de Lyon est la plus ancienne et la plus longue, avec ses 20 kilomètres et ses 32 stations. Elle dessert la ville d’est en ouest, en passant par les quartiers de la Part-Dieu, du Vieux Lyon et de Perrache.

La ligne B du métro de Lyon est la deuxième ligne en importance, avec ses 15 kilomètres et ses 23 stations. Elle dessert la ville du nord au sud, en passant par les quartiers de la Part-Dieu, de Bellecour et de Confluence.

La ligne C du métro de Lyon est la troisième ligne, avec ses 8 kilomètres et ses 16 stations. Elle dessert les quartiers de Vaise et de la Croix-Rousse.

La ligne D du métro de Lyon est la dernière ligne, avec ses 5 kilomètres et ses 7 stations. Elle dessert les quartiers de Oullins et de Villeurbanne.

Tarifs du métro de Lyon

Les tarifs des tickets et abonnements du métro de Lyon. Le métro de Lyon est composé de 8 lignes, desservant 69 stations. Il est exploité par Keolis Lyon, filiale de Keolis France. Le réseau du métro de Lyon est composé de 8 lignes, desservant 69 stations, pour une longueur totale de 67,5 km. Il est exploité par Keolis Lyon, filiale de Keolis France. Le métro de Lyon est composé de 8 lignes, desservant 69 stations, pour une longueur totale de 67,5 km. Il est exploité par Keolis Lyon, filiale de Keolis France.

Le tarif unique est de 1,90 € pour un trajet simple quel que soit le nombre de stations parcourues, valable pour les tickets à l’unité et les carnets de 10 tickets. Les abonnements mensuels ou annuels donnent accès illimité aux trajets en métro, bus, tramway et funiculaire. Les tarifs des tickets et abonnements du métro de Lyon sont les suivants :

Ticket à l’unité : 1,90 € – Carnet de 10 tickets : 15,50 €

Abonnement mensuel : 43,80 €

Abonnement annuel : 438,00 €

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel du métro de Lyon : https://www.metrolyon.com/

Horaires du métro de Lyon

Le métro de Lyon est composé de quatre lignes et d’un réseau de bus. Il dessert l’agglomération lyonnaise et ses environs. La première ligne a été mise en service en 1978. Le réseau compte actuellement 42 stations et s’étend sur 39,5 km.

Le métro de Lyon est ouvert tous les jours de 5h à minuit. Les lignes 1 et 4 sont en service de 5h à minuit, tandis que les lignes 2 et 3 fonctionnent de 5h à 1h du matin. Le réseau de bus est en service de 5h à minuit. La fréquence des trains est variable selon les heures de la journée.

En semaine, les trains circulent toutes les 4 à 8 minutes, tandis que le week-end, la fréquence est réduite à toutes les 10 à 15 minutes. Le tarif unique est de 1,90€. Il permet de se déplacer sur l’ensemble du réseau de métro et de bus. Il est possible de acheter des tickets à l’unité ou de se procurer un pass journalier, mensuel ou annuel.

Le plan du métro de Lyon est un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent se déplacer dans la ville. Il permet de se repérer facilement et de trouver son chemin sans difficulté.

Annexe 1 : carte du tramway de Lyon

Annexes 2 : détails lignes de métro (A, B, C, D)

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Métro D