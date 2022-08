Perturbations sur le métro B

Temps de lecture : 1 minutes

Le Sytral et TCL annoncent que le ligne B du métro de Lyon va subir de nombreux désagréments et même des fermetures complètes au cours du mois d’août. Ces problèmes de circulation sont dûs aux travaux engagés pour la prolongation de la ligne B du métro jusqu’à Saint-Genis-Laval.

4 jours de fermeture totale

Les travaux en cours nécessitent des arrêts complets de la circulation et de l’alimentation électrique de la ligne. Les entreprises qui travaillent sur ce chantier ont programmé avec le Sytral et TCL ces travaux de longue date. De fait le métro B sera totalement à l’arrêt les jours suivant :

dimanche 14 août

lundi 15 août

samedi 20 août

dimanche 21 août.

8 jours de fermeture anticipée

Pour les mêmes raisons, la ligne B fermera bien plus tôt pendant 8 jours. Dernier départ de Charpennes Charles Hernu à 21 h 15 et dernier départ de Gare d’Oullins à 21 h 25.

mardi 16 août

mercredi 17 août

lundi 22 août

mardi 23 août

mercredi 24 août

lundi 29 août

mardi 30 août

mercredi 31 août

Mise en place de bus relais

Afin de pallier à ces fermetures, le Sytral et TCL mettent en place une continuité de service sur la ligne grâce aux bus relais. Ces derniers desserviront donc toutes les 10 minutes toutes les stations de la ligne B entre 8h et 22h. Le samedi 20 août le fréquence de passage des bus sera plus importante : 8 minutes. Vous pourrez trouver plus d’informations sur les bus relais, sur le site TCL.