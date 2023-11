Où courir à Lyon, les meilleurs spots de la ville

Temps de lecture : 14 minutes

Lyon, avec ses rues chargées d’histoire et ses espaces verts, se révèle être le paradis des coureurs. Que vous soyez un habitant de longue date ou un nouveau venu dans la capitale des Gaules, cet article vous invite à redécouvrir votre ville sous l’angle de la course à pied. Du célèbre Parc de la Tête d’Or, véritable poumon vert de la ville, aux sentiers exigeants des Monts d’Or, Lyon offre un éventail de parcours pour tous les goûts et niveaux. Découvrez les meilleurs spots pour courir à Lyon, votre ville, votre terrain de jeu.

Le Parc de la Tête d’Or, le spot préféré des coureurs français

Lyon, une ville au charme indéniable, se distingue par ses sites emblématiques favorables à la pratique sportive. Parmi ces derniers, le Parc de la Tête d’Or occupe une place de choix. Il se révèle être le terrain de jeu privilégié des passionnés de course à pied.

Pourquoi ce parc est-il tant apprécié ?

D’abord, son cadre pittoresque. Le Parc de la Tête d’Or, décrit comme un véritable écrin de verdure en plein cœur de Lyon, propose un paysage varié, mariant espaces boisés et lacs scintillants. Cette diversité offre une expérience visuelle enrichissante, rendant chaque sortie running à la fois agréable et stimulante. Ensuite, son accessibilité. Situé idéalement, ce parc est facilement accessible depuis divers points de la ville, permettant aux coureurs de tous niveaux de profiter de ses bienfaits.

Un parcours adapté à tous

Le Parc de la Tête d’Or est également célèbre pour son parcours de running bien défini. Un sentier de 4 km, bien entretenu et sécurisé, suit le périmètre du parc, offrant une distance idéale pour les débutants comme pour les coureurs expérimentés. Ce sentier est particulièrement apprécié pour sa capacité à concilier effort physique et détente mentale, grâce à l’atmosphère paisible du parc.

Un spot reconnu et plébiscité

Selon une étude de Sportsshoes, le Parc de la Tête d’Or se classe en tête des lieux favoris pour la course à pied en France. Ce constat s’appuie sur une analyse approfondie des préférences des utilisateurs, reflétant la popularité incontestée du parc auprès de la communauté des runners. Cette reconnaissance témoigne de la qualité exceptionnelle des installations et de l’environnement proposé aux sportifs.

En conclusion, le Parc de la Tête d’Or, avec son cadre enchanteur et ses parcours variés, représente un véritable paradis pour les amateurs de running. Sa popularité n’est pas un hasard, mais le fruit d’une combinaison parfaite entre nature, praticité et diversité des parcours. Il s’impose donc comme une destination incontournable pour tous ceux qui souhaitent allier sport, détente et découverte.

Mais si le parc de la tête d’Or est un atout indéniable, Lyon, avec ses deux collines, Fourvière et la Croix-Rousse, ainsi que son centre-ville riche en histoire, propose des itinéraires variés. Ces alternatives offrent aux coureurs la possibilité d’expérimenter des parcours en côte, idéals pour un entraînement plus intensif, ou de profiter d’une course plus tranquille en milieu urbain, tout en découvrant le patrimoine lyonnais.

Où courir à Lyon, les meilleurs spots

Lyon, reconnue pour son dynamisme et sa qualité de vie, offre une multitude de spots idéaux pour la course à pied. Du parc urbain aux sentiers naturels, chaque runner trouvera son bonheur. Découvrons ensemble les endroits les plus prisés pour courir à Lyon, chacun présentant ses caractéristiques uniques et ses attraits spécifiques.

Le Parc de la Tête d’Or, l’écrin vert de Lyon

Niché au cœur du 6ème arrondissement, longeant les rives du Rhône, le Parc de la Tête d’Or se dresse comme le lieu de prédilection pour les runners lyonnais. Ce parc, considéré comme le cœur vert de Lyon, est célèbre pour son circuit de 3,8 km, majoritairement plat, entouré d’un cadre diversifié incluant un lac, un zoo, des serres et une magnifique roseraie.

Il est le théâtre de performances personnelles pour de nombreux coureurs qui y mesurent leur meilleur temps sur le tour du parc. Le week-end, ce lieu s’anime particulièrement, attirant aussi bien des groupes d’amis que des collègues profitant de la pause déjeuner pour s’évader.

Un détail amusant et unique : ici, la tradition veut que l’on court à contre-sens des aiguilles d’une montre !

Le Parc de la Feyssine, nature et tranquillité

Situé au nord de Lyon, le Parc de la Feyssine est un havre de paix pour les runners en quête de tranquillité. Ce parc offre des sentiers bordés d’arbres, parfaits pour s’évader de l’agitation urbaine. Son terrain plat convient particulièrement aux débutants ou à ceux qui recherchent une course apaisante.

Le Parc de la Feyssine, un écrin de verdure moins connu que son illustre voisin, le Parc de la Tête d’Or, offre une ambiance plus sauvage et tranquille. Son circuit de 3,6 km, serpentant à travers un paysage qui évoque les profondeurs d’une forêt, est un véritable havre pour ceux qui cherchent à s’immerger dans la nature. Le terrain, remarquablement plat, est idéal pour une course paisible, donnant l’impression de s’évader loin de l’agitation urbaine tout en restant au cœur de Lyon.

Le Parc de Gerland, modernité et dynamisme

Le Parc de Gerland, blotti dans le dynamique 7ème arrondissement de Lyon, se distingue comme un lieu de prédilection pour les coureurs en quête d’un environnement à la fois moderne et énergique. Ses vastes étendues de verdure, combinées à des sentiers judicieusement conçus, forment un cadre urbain parfait pour une expérience de running des plus agréables.

Le circuit de 2 km, remarquablement plat, est idéal pour les coureurs de tous niveaux, offrant une route sans encombre où l’on peut aisément mesurer sa performance ou simplement profiter d’une course détendue. Situé au sud de la ville, le Parc de Gerland est un oasis urbain où l’on peut s’évader le temps d’une course, entouré par une atmosphère vivante et contemporaine.

Le Parc de Parilly, vaste et diversifié

Le Parc de Parilly, un vaste espace verdoyant situé à l’est de Lyon, représente un véritable havre de paix pour les passionnés de course à pied. Ce parc est un terrain de jeu idéal pour les runners, offrant une grande variété de chemins adaptés à tout type d’entraînement. Que vous recherchiez un parcours long pour une endurance douce ou des sessions plus courtes et intenses, Parilly répond à tous les besoins.

Les multiples allées et contre-allées du parc permettent aux coureurs de varier leurs itinéraires, rendant chaque sortie unique. Malgré son terrain majoritairement plat, le parc offre aussi des opportunités pour des séances de fractionné en montée, idéales pour ceux cherchant à améliorer leur puissance et leur vitesse sur des distances courtes.

Pour les amateurs de fractionné sur terrain plat, le parc dispose également d’une piste d’athlétisme de qualité. En outre, les environs de l’hippodrome offrent des options de running plaisir, permettant aux coureurs de s’immerger dans un environnement à la fois naturel et stimulant. Avec un parcours typique de 5.02 km, le Parc de Parilly est un lieu privilégié pour tous ceux qui souhaitent allier performance et plaisir dans un cadre verdoyant et paisible.

Les berges du Rhône et les quais de Saône, courir au bord de l’eau

Lyon est bénie par deux magnifiques fleuves : le Rhône et la Saône. Courir le long de ces rivières est une expérience unique, alliant sport et découverte historique. Vous pouvez bien entendu courir indépendamment sur un quai ou l’autre mais je vous ai concocté un itinéraire comprenant les deux fleuves. Le parcours proposé, d’une distance de 8,77 km avec un dénivelé positif de 66 m. Ce trajet n’est pas seulement un exercice physique, mais également un voyage à travers l’histoire lyonnaise.

Le parcours débute près de La Sucrière, un ancien entrepôt transformé en centre culturel, et vous mène jusqu’au Musée des Confluences, un joyau architectural évoquant un nuage de cristal. Cette route est une véritable invitation à apprécier la richesse culturelle et historique de Lyon tout en s’adonnant à sa passion pour la course.

Les aménagements le long des quais offrent une expérience de running fluide, sans interruptions dues au trafic, rendant cette route idéale pour une séance de fractionné ou une course tranquille. L’absence presque totale de voies à traverser permet une immersion totale dans la course, où l’on peut s’évader en toute sérénité le long des eaux lyonnaises.

Fourvière et Croix Rousse, pour les amateurs de dénivelé

La course à pied à Fourvière et Croix Rousse est une expérience inoubliable pour les runners en quête de dénivelé et de panoramas époustouflants. Ces parcours offrent une plongée unique dans l’histoire de Lyon tout en proposant un entraînement physique exigeant.

Itinéraire Notre Dame de Fourvière, jusqu’au sommet

Ce parcours emblématique de 9,26 km, avec un dénivelé positif impressionnant de 377 m, est un véritable défi. Le chemin serpente à travers le quartier historique du Vieux Lyon, connu pour ses bâtiments Renaissance et ses charmantes cours cachées, avant de s’élancer vers Notre Dame de Fourvière, le point culminant de la ville.

Une fois atteint le sommet, une pause s’impose pour admirer la vue imprenable sur Lyon et les Alpes lointaines. La descente vous conduira près de l’Amphithéâtre des Trois Gaules, un vestige historique datant de plus de 2000 ans.

Cette course offre une combinaison parfaite d’histoire, de culture, et d’effort physique. Bien que ces lieux soient très prisés des touristes, un départ matinal vous permettra de vivre une expérience presque privée, où la ville s’éveille à vos pieds.

Canal de Jonage et Grand Large, évasion aux portes de la ville

Juste aux portes de Lyon, le Grand Large se présente comme une escapade parfaite pour les coureurs cherchant à s’éloigner de l’effervescence urbaine. Ce parcours, qui serpente le long du plan d’eau, crée une atmosphère de calme et de régénération, invitant à une course loin du tumulte de la ville.

Avec un circuit classique de 8 km et une boucle étendue de 16 km le long du Canal de Jonage et du chemin de halage, ce spot offre une variété d’itinéraires pour tous les niveaux de runners. Que ce soit pour un entraînement intensif ou une course plus tranquille, le Grand Large répond à toutes les attentes.

Accessible depuis Vaux-en-Velin Carré de Soie, voire même plus tôt si l’on suit la piste cyclable, cet itinéraire mène les coureurs à travers le Grand Large, puis autour du canal, offrant une immersion dans la campagne lyonnaise, une véritable bouffée d’oxygène à deux pas de la ville. Loin du bruit des voitures, ce parcours est particulièrement apprécié pour son cadre paisible.

Le lieu est également très fréquenté par les cyclistes, surtout les week-ends, témoignant de sa popularité et de son attrait. C’est un spot incontournable pour les amateurs de running à l’Est de Lyon, offrant une expérience rafraîchissante et revigorante. Une expérience à tester absolument pour ceux qui cherchent à combiner sport et évasion dans un cadre naturel exceptionnel.

Les Monts d’Or, pour le trail lyonnais

Les Monts d’Or, situés à quelques kilomètres au Nord-Ouest de Lyon, sont un véritable paradis pour les coureurs en quête de nature sauvage et de grands espaces. Avec plus d’une centaine de parcours répartis sur une dizaine de kilomètres, cette région offre une diversité impressionnante de paysages, incluant ruisseaux, chemins de terre, falaises et bois. Ces itinéraires, s’étendant à travers les cinq monts (Mont Thou, Mont Cindre, Mont Verdun, Mont Py et Mont Narcel), sont parfaits pour les amateurs de trail. Les villes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, et Saint Rambert servent de points de départ pour explorer ces 10 itinéraires méticuleusement sélectionnés, offrant une expérience de course à pied unique et immersive en pleine nature, adaptée à tous les niveaux de runners.

Ces spots à Lyon, chacun avec ses particularités, offrent une richesse et une diversité inégalées pour tous les amateurs de running. Qu’il s’agisse de courir en pleine nature, de relever le défi des collines lyonnaises ou de profiter d’une course tranquille en milieu urbain, Lyon regorge de trésors pour les coureurs de tous niveaux.

Les associations de running, course à pieds

À Lyon, les associations de coureurs sont nombreuses et variées, répondant à tous les besoins et niveaux des passionnés de running. Parmi elles, l’AaA Lyon, fondée en 1949, est un club d’athlétisme orienté vers la course sur route, proposant des entraînements dans divers lieux emblématiques de la ville, tels que Parilly, Gerland et le parc de la Tête d’Or. Affilié à la FFA, il compte plus de 200 licenciés et est ouvert à tous, sans contrainte de compétition.

LYON ULTRA RUN, créée en 2012, se spécialise dans la promotion de l’ultrafond, organisant des épreuves sportives et soutenue par une communauté active de bénévoles et partenaires.

Courir à Lyon, fondée en 2015, est une association sportive dynamique offrant 4 séances d’entraînement collectives gratuites chaque semaine. Elle rassemble des coureurs de tous niveaux, du débutant à l’athlète confirmé, et se consacre à la promotion de la course à pied au sein d’une communauté motivante et bienveillante.

Rejoindre une association de coureurs à Lyon est une excellente façon de s’immerger dans la communauté locale de running. Que vous soyez débutant, coureur occasionnel ou athlète expérimenté, ces clubs offrent un cadre propice à l’évolution et à la rencontre avec d’autres passionnés. Chaque association, avec ses spécificités et ses valeurs, propose des entraînements adaptés et des événements pour enrichir votre expérience de course à pied. C’est l’opportunité de partager des conseils, de progresser ensemble et de vivre pleinement votre passion pour le running au sein d’une communauté dynamique et accueillante.

Run in Lyon : L’événement incontournable du running lyonnais

Concluant notre exploration des meilleurs spots de running à Lyon, le Run in Lyon se présente comme le joyau de la couronne des événements de course à pied dans la ville. Créé en 1983 et devenu un incontournable du calendrier sportif lyonnais, cet événement attire des milliers de participants, qu’ils soient coureurs professionnels ou amateurs. Avec des parcours allant du marathon au 5 km, il offre des défis adaptés à chaque niveau.

Initié par la Jeune Chambre Économique de Lyon en collaboration avec l’ASPTT et d’autres partenaires, le premier marathon de Lyon a vu le jour le 24 avril 1983, rassemblant plus de 1.600 participants. Depuis, l’événement a connu diverses évolutions, notamment en 2009 avec la reprise de son organisation par Canal+ Events, suivie de l’acquisition par Amaury Sport Organisation en 2013, garantissant une gestion professionnelle et une visibilité accrue.

Run in Lyon, c’est plus qu’une course, c’est une célébration du running dans toute sa diversité. Il symbolise l’esprit sportif de Lyon, rassemblant la communauté des coureurs dans une ambiance festive et conviviale. Pour tout runner lyonnais, y participer est une expérience enrichissante, voire un rite de passage, pour célébrer leur passion pour la course à pied.

Pour conclure

En conclusion, Lyon n’est pas seulement une ville riche en histoire et en culture, c’est aussi un paradis pour les coureurs. Avec une variété de parcours, allant des parcs urbains pittoresques aux sentiers naturels exigeants, cette ville offre un terrain de jeu exceptionnel pour tous les passionnés de running. Que vous cherchiez à battre votre record personnel, à vous immerger dans la nature ou simplement à profiter d’une course paisible dans un cadre urbain, Lyon répond à toutes ces attentes. Pour les Lyonnais et les visiteurs, courir à Lyon est une expérience unique, combinant sport, découverte et plaisir.