Temps de lecture : 4 minutes

Le caviar est un produit délicat et raffiné qui fait des ravages sur les tables lors des fêtes de fin d’année. Si vous vivez (ou êtes de passage) sur Lyon, les échoppes proposant du caviar ne manquent pas, et acheter ce mets tant recherché peut être une expérience enrichissante tant nous rencontrons des personnes passionnées, aimant parler de leurs produits. Épiceries fines, restaurants, halles Paul Bocuse …, les endroits où acheter du caviar à Lyon ne manquent pas, mais c’est de la toute nouvelle boutique de producteur Neuvic dont nous voulons vous parler aujourd’hui.

Mais avant tout, faisons un petit récapitulatif sur ce qu’est le caviar.

Qu’est-ce que le caviar ?

Le caviar est un produit alimentaire dérivé des œufs de certains poissons de la famille des Acipenseridae. Le terme désigne également la chair de ces œufs, qui est considérée comme un mets de choix. Le caviar est généralement servi en hors-d’œuvre, accompagné de pain et de beurre, mais il peut aussi être utilisé en tant qu’ingrédient dans de nombreuses recettes.

Le mot «caviar» est dérivé du persan «khaviar», signifiant «œuf». Le caviar est produit à partir des œufs de certains poissons de la famille des Acipenseridae, dont les plus courants sont l’esturgeon beluga, l’esturgeon osciètre et l’esturgeon stellaire.

Les œufs de ces poissons sont récoltés et séchés, puis salés et mélangés avec du vinaigre ou d’autres éléments pour former une pâte. Le caviar peut être produit de différentes manières, mais la méthode la plus courante est celle qui utilise du sel et du vinaigre.

Le caviar est une source de protéines et de lipides, et il est également riche en sels minéraux. Il est généralement consommé en hors-d’œuvre, accompagné de pain et de beurre. Il peut aussi être utilisé en tant qu’ingrédient dans de nombreuses recettes.

Neuvic, du Caviar Made in France

Contrairement aux grandes marques célèbres, le caviar de Neuvic ne vient pas de la mer Caspienne : il est français, aussi local que le foie gras également produit en région Aquitaine.

Fondé en 2011, la marque Neuvic est le plus récent des sept grands producteurs de caviar d’élevage en France, qui ont vu le jour en réponse à la raréfaction des esturgeons sauvages dans le monde, au point de précipiter l’interdiction totale du produit en 1998.

Aujourd’hui, le Caviar d’Aquitaine, nom générique du caviar produit en France, est l’un des produits les plus réputés au monde, juste derrière le caviar italien. Grâce à un environnement bien adapté à l’élevage de l’esturgeon – un poisson abondant en France jusqu’à ce que la surpêche décime la population indigène – et à des techniques d’élevage en constante amélioration, les Français produisent un caviar de grande qualité qui répond à une demande toujours croissante.

Neuvic c’est donc un élevage de 50 000 esturgeons sibériens, élevés dans des bassins spacieux pour le bien-être des poissons, sur plus de 18 hectares.

Neuvic ouvre sa boutique à Lyon

Si les produits Neuvic sont distribués un peu partout dans le monde, la marque a aussi fait le choix de venir à la rencontre du consommateur, au travers ses boutiques sur le territoire français. En ce mois de novembre, après celles de Neuvic (en Dordogne), Bordeaux et Paris, c’est donc à Lyon que Neuvic ouvre sa quatrième boutique.

C’est donc entre Bellecour et Cordeliers, au 84 rue du Président Edouard Herriot, que vous pourrez découvrir ce fin mets, du lundi au samedi, de 10 à 19h. Que vous soyez des professionnels ou des particuliers, vous serez accueillis avec grand soin et pourrez découvrir des produits exceptionnels, mais aussi un métier, une passion.

Les esturgeons qui donnent cet « or noir » si prisé des amateurs sont tous élevés au Domaine du Neuvic, dans des bassins adaptés à leur croissance. Les équipes qui travaillent sur place veillent à respecter la croissance des poissons, afin que la qualité du caviar récolté soit optimale. Laurent DEVERLANGES, le fondateur du Neuvic Caviar, a voulu produire un caviar d’excellence, tout en respectant l’environnement.

Le caviar est un produit très prisé, notamment en France. La boutique Neuvic, située à Lyon, propose une large gamme de produits de qualité. Les prix sont raisonnables et il y a un large choix de produits. La boutique est également très bien située, sur la presqu’île dans le centre-ville de Lyon. Les fêtes de fin d’année approchant à grand pas, n’hésitez pas à faire un tour à la boutique Neuvic pour y acheter du caviar Made in France !