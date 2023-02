Temps de lecture : 3 minutes

La Bourse du Travail, située dans le 3e arrondissement de Lyon, sur la place Guichard, entre la Part-Dieu et les quais du Rhône, est un bâtiment emblématique de la ville. Malheureusement, cet édifice historique a été fermé le 8 février 2023, en raison des inquiétantes fissures découvertes au quatrième étage, qui menacent son effondrement.

Un lieu chargé d’histoire

Inaugurée en 1891, la Bourse du Travail fut tout d’abord le théâtre de l’activisme révolutionnaire lyonnais, avant d’accueillir des spectacles culturels. Elle abrite toujours des locaux syndicaux dont ceux de la CGT, la CFDT et FSU. Dotée d’une salle capable d’accueillir jusqu’à 1 920 spectateurs, elle se devait de maintenir une activité culturelle dynamique, organisée par des spectacles, concerts ou projections diverses. Une tournée Love Me Tender était même prévue pour avril.

Les fissures sont apparues

Selon nos confrères du Progrès, le carrelage au 4e étage a présenté des fissures et le plancher en dessous avait gonflé. Des experts ont été contactés pour évaluer la dangerosité et le niveau des dommages causés, et ont conseillé la fermeture du bâtiment jusqu’à nouvel ordre. La Ville de Lyon n’a pas donné de date de réouverture, et il reste à espérer que la structure puisse survivre face à cette grave menace.

Selon les français, la France elle-même traverserait un effondrement !

Une situation très critique se profile actuellement en matière de sécurité, de santé, et dans de nombreux secteurs économiques. Selon une enquête publiée par le Monde en septembre 2021, 75% des Français estiment que la France est en déclin. Cette opinion populaire s’expliquerait notamment par les faiblesses de notre administration et de notre organisation, ainsi que les tensions sociales croissantes. En novembre, les exportations de la Chine ont chuté de 8,7%, provoquant une contraction de l’industrie manufacturière. Des usines ont dû être fermées et des employés confinés, ne pouvant rejoindre leur poste de travail. Le tableau qui s’offre à nous est si alarmant que certains politologues rapprochent la France de l’Empire romain à son déclin.

Une reprise en main par la société civile

C’est pourquoi Jean-Baptiste Giraud et Sébastien Laye prônent une reprise en main par la société civile face à l’État et aux politiques. Face à cette problématique, chaque citoyen doit mettre en œuvre certaines initiatives et prendre conscience de son rôle :

Exprimer sa colère et ses inquiétudes

Manifester pacifiquement son opposition

Faire preuve de courage face à la pression des autorités

Rejeter les discours violents

Sortir de sa zone de confort et agir collectivement

S’impliquer dans des associations ou ONG locales

Se documenter et chercher à comprendre l’actualité

Proposer des solutions concrètes pour avancer

Même si l’avenir de la Bourse du Travail semble incertain, les Lyonnais peuvent encore croire en leur capacité à tirer parti des circonstances et à participer à la reconstruction de leur pays.

Sources :