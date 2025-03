À Lyon, ville sacrée de la gastronomie française, le début du printemps rime avec frénésie culinaire. Chaque année, la sortie du Guide Michelin est attendue avec impatience, tant par les chefs que par les amateurs de bonne chère. En 2025, la scène gastronomique lyonnaise retient son souffle en attendant la révélation du palmarès, prévue pour le lundi 31 mars à 16h30. Si les nouveaux étoilés ne sont pas encore connus, plusieurs signaux, confirmations et classements permettent d’esquisser le paysage gastronomique de l’année.

Un palmarès très attendu du Guide Michelin 2025

Le Guide Michelin 2025 n’a pas encore dévoilé l’intégralité de ses étoiles, mais certaines informations sont déjà tombées. Plusieurs grandes maisons ont été déclassées, à l’image de Georges Blanc à Vonnas, qui perd sa troisième étoile après plus de quatre décennies de règne. Un véritable tremblement de terre pour cette institution qui arborait des étoiles sans interruption depuis 1929. Ce genre de décision s’inscrit dans une stratégie plus large du guide, qui n’hésite plus à couper la tête de totems culinaires, comme ce fut le cas pour Guy Savoy, Christopher Coutanceau ou encore la Maison Bocuse en 2020.

À Lyon, la grande interrogation reste de savoir si la Maison Bocuse, à Collonges-au-Mont-d’Or, récupérera une troisième étoile. Depuis sa rétrogradation, l’établissement incarne une blessure dans l’imaginaire gastronomique français. D’autres espèrent également rejoindre le cercle des étoilés : l’an dernier, seule La Mutinerie avait reçu une première étoile à Lyon.

Les étoiles en 2024 : un référentiel en attendant 2025

En attendant le verdict de 2025, la photographie de l’édition précédente reste un repère essentiel. Voici les restaurants une étoile à Lyon intra-muros, selon le palmarès 2024 :

L’Atelier des Augustins – Nicolas Guilloton (Lyon 1er)

Burgundy by Matthieu – Matthieu Girardon (Lyon 2e)

Prairial – Gaëtan Gentil (Lyon 2e)

Rustique – Maxime Laurenson (Lyon 2e)

Jérémy Galvan – Jérémy Galvan (Lyon 5e)

La Sommelière – Takafumi Kikuchi (Lyon 5e)

Au 14 Février – Tsuyoshi Arai (Lyon 5e)

Restaurant Têtedoie – Christian Têtedoie (Lyon 5e)

Les Terrasses de Lyon – David Delsart (Lyon 5e)

Le Gourmet de Sèze – Bernard Mariller (Lyon 6e)

Le Passe-Temps – Younghoon Lee (Lyon 6e)

Miraflorès – Carlos Camino (Lyon 6e)

La Mutinerie – Nicolas Seibold (Lyon 6e)

Dans le reste du département du Rhône, deux restaurants figuraient aussi dans la sélection :

Restaurant Guy Lassausaie – Guy Lassausaie (Chasselay)

Saisons – Florian Pansin (Ecully)

La Liste 2025 : trois restaurants lyonnais à l’honneur

En parallèle du Guide Michelin, le classement La Liste 2025 offre un autre regard sur l’excellence culinaire mondiale. En se basant sur un agrégat d’avis issus de centaines de guides, critiques et plateformes en ligne, ce classement international a récompensé trois établissements lyonnais :

La Mère Brazier – Chef Mathieu Vianney, 2 étoiles Michelin, score de 96/100

– Chef Mathieu Vianney, 2 étoiles Michelin, score de 96/100 Le Neuvième Art – Chef Christophe Roure, 2 étoiles Michelin, score de 88/100

– Chef Christophe Roure, 2 étoiles Michelin, score de 88/100 Takao Takano – Chef Takao Takano, 2 étoiles Michelin, score de 87,5/100

Ce triptyque de chefs conforte Lyon dans son statut de grande capitale gastronomique, au rayonnement bien au-delà des frontières françaises.

Une gastronomie en tension entre tradition et reconnaissance

Chaque année, les étoiles Michelin dessinent une cartographie mouvante du goût et de l’excellence. Mais elles révèlent aussi les tensions entre la tradition, la modernité et les attentes d’un public toujours plus averti. Lyon reste au centre de cette dynamique, mêlant institutions centenaires, maisons familiales et jeunes pousses innovantes. L’annonce des nouveaux étoilés 2025 apportera sans aucun doute son lot de confirmations et de surprises.

En attendant le dévoilement complet du Guide Michelin 2025, Lyon continue de vibrer au rythme de sa gastronomie. Forte de ses maisons historiques, soutenue par une reconnaissance internationale via La Liste, la capitale des Gaules peut nourrir de grandes ambitions pour cette nouvelle année. Reste à voir si les étoiles brilleront davantage sur ses toits lundi prochain.