Oui Lyon compte 9 arrondissements. Le 1er arrondissement (69001) c’est le centre-ville, le quartier des Terreaux sur la Presqu’ile. En longeant la rue de la République sur la Presqu’ile, on arrive dans le 2eme arrondissement au niveau de Cordeliers, Bellecourt, celui-ci court jusqu’au bout de la Confluence. Le 3eme arrondissement se situe sur l’autre rive du Rhône, c’est le quartier d’affaires de la Part Dieu. Le 4eme arrondissement de Lyon, c’est principalement la Croix-Rousse. Pour aller dans le 5ème, on redescend la colline de la Croix-Rousse et on passe sur l’autre rive de la Saône, c’est le Vieux Lyon. Le 6ème arrondissement est calé entre le 3e et Villeurbanne, on y trouve le Parc de la tête dOr. Le 7eme, c’est Saxe Gambetta, la Guillotière, mais aussi Gerland. Le 8ème arrondissement regroupe les quartiers Monplaisir, Bachut, Mermoz, Etats-Unis, quant au dernier, le 9ème, on retourne de l’autre côté de la Saône, dans les quartiers de Vaise, Gorge de Loup, Saint-Rambert-l’Île-Barbe, La Duchère et Champvert-Nord.